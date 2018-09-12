Стало известно, чем угощали Путина на набережной во Владивостоке

Владивосток, , 10:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел в неформальной обстановке встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед началом пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке и рассказал о своих предпочтениях в рыбе.

«Нас вчера тоже здесь с председателем (КНР) Си Цзиньпином медом угощали, блинами, — обратился российский лидер к японскому премьеру. — Мы ходили здесь по рядам на набережной».

«Рыбаки икрой угощали. Я, правда, больше селедку люблю, чем икру», — уточнил Путин, добавив, что пришлось попробовать икру, поскольку неудобно было обижать рыбаков.

Напомним, во Владивостоке 11−13 сентября проходит четвёртый Восточный экономический форум, на котором присутствуют представители и главы государств из 60 стран.

Сегодня, 12 сентября в рамках форума состоялось пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», в котором приняли участие лидеры пяти стран — президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр республики Корея Ли Нак Ён.