Глава Пентагона: Кабул будет бороться с «инсайдерскими» атаками

Кабул, , 11:33 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что правительство Афганистана будет бороться с так называемыми инсайдерскими нападениями, сообщает 12 сентября Reuters.

Речь идет о нападениях сотрудников правоохранительных органов на своих коллег, а затем переходе на сторону террористов. Для противостояния подобным инцидентам власти будут вводить дополнительные проверки.

Напомним, «инсайдерские» атаки в последнее время получили широкое распространение в Афганистане. Последний инцидент произошел 6 сентября, когда полицейский убил восьмерых коллег и перешел на сторону талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).