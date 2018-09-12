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Глава Пентагона: Кабул будет бороться с «инсайдерскими» атаками

Политика

Речь идет о нападениях сотрудников правоохранительных органов на своих коллег, а затем переходе на сторону террористов

Кабул, 12 сентября 2018, 11:33 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что правительство Афганистана будет бороться с так называемыми инсайдерскими нападениями, сообщает 12 сентября Reuters.

Речь идет о нападениях сотрудников правоохранительных органов на своих коллег, а затем переходе на сторону террористов. Для противостояния подобным инцидентам власти будут вводить дополнительные проверки.

Напомним, «инсайдерские» атаки в последнее время получили широкое распространение в Афганистане. Последний инцидент произошел 6 сентября, когда полицейский убил восьмерых коллег и перешел на сторону талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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