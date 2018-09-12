Антипиратские законы планируют изменить из-за ситуации с «Яндексом»

Москва, , 11:26 — REGNUM Антипиратские законы в России необходимо усовершенствовать из-за ситуации с «Яндексом» и правообладателями. Об этом вице-премьер Максим Акимов заявил «Интерфаксу».

"Что касается регулирования данных с точки зрения авторских прав и прав на интеллектуальную собственность, конечно, совершенствование законодательства, в том числе антипиратского, точно нужно», — сказал он.

По словам Акимова, правки в Госдуму планируют внести до конца этого года. Он отметил, что правительство работает по этому вопросу в сотрудничестве с Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой, агентством по интеллектуальной собственности и бизнесом.

Напомним, в августе Мосгорсуд по заявлению телеканалов ТНТ, «ТВ-3», «Супер» и «2×2» (входят в «Газпром-медиа») обязал «Яндекс» удалить ссылки на пиратские копии их сериалов и шоу. Под угрозой блокировки компания удалила ссылки, но назвала требования необоснованными. Апелляцию «Яндекса» на решение об удалении ссылок суд отклонил. Позднее ТНТ, «ТВ-3», «Супер» и «2×2» обратились в Мосгорсуд с требованием прекратить размещать пиратские копии контента в сервисе «Яндекс.Видео».

Читайте ранее в этом сюжете: Под действие антипиратского закона в РФ попали тысячи сайтов — Роскомнадзор