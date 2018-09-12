Из-за своего плана Brexit Тереза Мэй может быть отправлена в отставку

Лондон, , 10:41 — REGNUM Группа парламентариев из Консервативной партии Великобритании провела 11 сентября встречу, на которой обсуждалась возможная отставка главы британского парламента Терезы Мэй, сообщает со ссылкой на британские СМИ агентство Reuters.

По данным источников, пожелавших остаться неназванными, будущее Мэй в качестве лидера Консервативной партии обсудили члены Группы европейских исследований — объединения противников ЕС в партии. Источники отметили, что еще в мае нынешнего года представители этого объединения уже посылали письмо о недоверии к Мэй.

По правилам Консервативной партии, выборы руководства начинаются, если 15% консерваторов в парламенте требуют проведения вотума недоверия.

Напомним, ранее бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, ушедший в отставку из-за несогласия с политикой вывода страны из ЕС, назвал план Brexit Мэй «жалким». По словам Джонсона, Лондон «обернул пояс смертника вокруг британской Конституции» и отдал детонатор представителю ЕС на переговорах по Brexit Мишелю Барнье.