Абэ поддержал Путина в стремлении к мирному договору

Владивосток, , 10:39 — REGNUM Глава правительства Японии Синдзо Абэ подтвердил намерение идти к заключению мирного договора с Россией вместе с президентом Владимиром Путиным. Об этом Абе заявил 12 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Японский премьер-министр предложил Путину подтвердить намерения перед аудиторией форума. Он добавил, что стоит задавать себе следующие вопросы:

«Если не сделать этого сейчас, то когда?» и «Если этого не сделаем мы, то кто кроме нас?»

Заключить договор непросто, однако именно на действующих лидерах обеих стран лежит ответственность за будущие поколения, добавил Абэ.

«Мы несем ответственность за то, чтобы полностью убрать из Северо-Восточной Азии весь послевоенный пейзаж и изменить будущее, наполнив его надеждой», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин предложил Абэ заключить мирный договор с Японией до конца 2018 года и «без всяких предварительных условий». Он напомнил о переговорах Москвы и Токио, продолжающихся 70 лет, и о том, что глава японского правительства Синдзо Абэ ранее предложил ему «поменять подходы».

По окончании Второй мировой войны мирный договор с СССР Япония не подписала, поставив условием передачу ей островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. До настоящего момента этот договор не заключен. Москва заявляет, что принадлежность южных Курил России пересмотру не подлежит.

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