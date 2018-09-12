Подозреваемые по «делу Скрипалей» найдены — Путин

Владивосток, , 10:32 — REGNUM Власти РФ нашли двух мужчин, которых британская сторона обвиняет в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

«Мы (власти РФ) конечно посмотрели, что это за люди, — сказал Путин. — Мы знаем, кто это такие».

По его словам, подозреваемые Британией по «делу Скрипалей» являются гражданскими лицами, ничего криминального в них нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября текущего года власти Великобритании предъявили фотографии двух мужчин, которые подозреваются в причастности к «делу Скрипалей». Официальный Лондон сообщил, что указанные на фото люди якобы являются «офицерами ГРУ».

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