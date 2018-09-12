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Еврокомиссия примет меры по ужесточению миграционной политики

Политика

Брюссель хочет перехватить у правых сил инициативу в этой сфере перед европейскими выборами

Еврокомиссия примет меры по ужесточению миграционной политики
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Брюссель, 12 сентября 2018, 10:38 — REGNUM  12 сентября глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объявит в Страсбурге о реформе европейской миграционной политики, которая предназначена остановить рост национализма и ксенофобии в Европейском союзе, пишет газета El País.

Еврокомиссия предложит 18 инициатив, в том числе три законодательных проекта по миграции: создание федеральной охраны границ и побережья численностью до 10 тыс. человек, гармонизация процедуры предоставления убежища и ускорение депортации нелегальных мигрантов, особенно в случае людей, фальсифицирующих свои личные данные и прибывших из стран, которые считаются безопасными. Это должно покончить с «кажущейся бесполезностью выдачи приказов о депортации», пишет издание.

По данным Брюсселя, в 2017 году было реализовано лишь 36,6% приказов о высылке нелегальных мигрантов из европейских стран. Согласно исследованиям общественного мнения, эта неэффективность является одной из причин роста популярности правых партий.

Читайте развитие сюжета: Испания встревожена созданием европейской федеральной охраны границ

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