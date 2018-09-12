Порядка 50 британских законодателей обсудят отставку Терезы Мэй

Лондон, , 10:34 — REGNUM Группа, состоящая из порядка 50 законодателей Великобритании, собралась для обсуждения отставки премьер-министра страны Терезы Мэй, сообщает 12 сентября Reuters.

Причиной недовольства политиков стала позиция Мэй по поводу Brexit, парламентарии выступили против сделки с Евросоюзом. Обсуждения возможной отставки происходило публично.

Для инициирования вотума недоверия лидеру Консервативной партии, по внутренним правилам политического объединения, необходимы голоса 15% консервативных парламентариев. Из 315 представленных в законодательном органе страны депутатов, следовательно, необходимы голоса 48 человек. Ровно такое количество членов британского парламента и высказались за отставку Мэй.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Евросоюз, в настоящее время Лондон ведет переговоры с Брюсселем относительно условий размежевания. Оппозиционные консерваторы настаивают на более жестком выходе из содружества, нежели предлагает Тереза Мэй.

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