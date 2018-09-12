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Экс-глава Нацбанка Украины занялась медициной

Политика

Гонтарева и ее соратник создают информационную систему для медицинских нужд

Экс-глава Нацбанка Украины занялась медициной
Цитата из х/ф «Фигаро здесь, Фигаро там». Реж. Карло Людовико Брагалья. 1950. Италия
Лёгкость в поступках необыкновенная

Киев, 12 сентября 2018, 10:12 — REGNUM  Главой наблюдательного совета медицинской коммуникационной платформы «Медикит» стала бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева, заявил бывший заместитель директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец, сообщает 12 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, Кравец ушел из НБУ вместе с Гонтаревой. После этого они стали работать надо платформой «Медикит», которая будет объединять в информационной системе пациентов, врачей и другой медперсонал. Кравец стал главой компании «Медикит».

Напомним, Гонтарева подала заявление об отставке в апреле 2017 года, заявив, что она «полностью выполнила свою миссию». По данным украинских СМИ, ФБР подозревает Гонтареву в выводе средств США через «дружественные» банки в оффшоры.

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Политическая жизнь Украины
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