Экс-глава Нацбанка Украины занялась медициной

Киев, , 10:12 — REGNUM Главой наблюдательного совета медицинской коммуникационной платформы «Медикит» стала бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева, заявил бывший заместитель директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец, сообщает 12 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, Кравец ушел из НБУ вместе с Гонтаревой. После этого они стали работать надо платформой «Медикит», которая будет объединять в информационной системе пациентов, врачей и другой медперсонал. Кравец стал главой компании «Медикит».

Напомним, Гонтарева подала заявление об отставке в апреле 2017 года, заявив, что она «полностью выполнила свою миссию». По данным украинских СМИ, ФБР подозревает Гонтареву в выводе средств США через «дружественные» банки в оффшоры.

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