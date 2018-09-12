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США обеспокоены «репрессиями» Пекина против уйгуров и других мусульман

Политика

В Вашингтоне уже говорят о возможных санкциях против китайских официальных лиц и компаний

США обеспокоены «репрессиями» Пекина против уйгуров и других мусульман
Уйгурская семья

Вашингтон, 12 сентября 2018, 10:04 — REGNUM  Государственный департамент США выразил 11 сентября свою глубокую обеспокоенность «усиливающимися репрессиями» в отношении исламского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР со стороны китайских властей, сообщает британское агентство Reuters.

Беспокойство дипломатического ведомства США вызвали массовые задержания этнических уйгуров и других последователей ислама. По данным источников, в связи с этим в официальных структурах США начались обсуждения возможности введения санкций против Пекина из-за положения с правами человека в стране.

Источники подчеркнули, что вопрос введения санкций находится на данный момент на стадии обсуждения, тогда как в конгрессе указали на то, что это решение не носит неизбежного характера.

«Мы глубоко обеспокоены усиливающимися репрессиями не только уйгуров, но и казахов и других мусульман в этом регионе Китая», — отметила Хизер Науэрт, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

Она подтвердила, что государственный департамент получил в конце августа письмо с просьбой к ведомству ввести санкции в отношении ряда официальных лиц КНР, обвиняемых в проведении жесткой политики против мусульман. Законодатели США также обсуждают возможность введения запретительных мер против ряда китайских компаний, причастных к постройке центров задержания и систем наблюдения за уйгурами.

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Китайско-американские отношения
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