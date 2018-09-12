Среда, 12 Сентября 2018 года
12:04:58 МСК

Правозащитники из США обвинили Пакистан в запугивании СМИ

Политика

Представители пакистанских военнослужащих отрицают подобные обвинения

Исламабад, 12 сентября 2018, 10:02 — REGNUM  Правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» обвинила власти Пакистана в запугивании СМИ и стремлении «задушить свободу слова», сообщает 12 сентября Reuters.

Общественники обвиняют Исламабад в ограничении доступа журналистов к некоторым регионам, поощрении самоцензуры и прочим косвенным и прямым методам воздействия, которые порой доходят до угроз ареста.

Представители пакистанских военнослужащих отрицают подобные обвинения, отмечая предвзятость правозащитников.

Напомним, организация «Комитет защиты журналистов» располагается в Нью-Йорке, она была основана американским журналистом в 1981 году. Целью правозащитников является сбор информации о преступлениях против представителей СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков объяснил, куда пропала стенограмма беседы Путина с рабочими

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить