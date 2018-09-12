Правозащитники из США обвинили Пакистан в запугивании СМИ

Исламабад, , 10:02 — REGNUM Правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» обвинила власти Пакистана в запугивании СМИ и стремлении «задушить свободу слова», сообщает 12 сентября Reuters.

Общественники обвиняют Исламабад в ограничении доступа журналистов к некоторым регионам, поощрении самоцензуры и прочим косвенным и прямым методам воздействия, которые порой доходят до угроз ареста.

Представители пакистанских военнослужащих отрицают подобные обвинения, отмечая предвзятость правозащитников.

Напомним, организация «Комитет защиты журналистов» располагается в Нью-Йорке, она была основана американским журналистом в 1981 году. Целью правозащитников является сбор информации о преступлениях против представителей СМИ.

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