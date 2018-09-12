Глава Минэкономразвития рассказал, когда рубль начнет укрепляться

Владивосток, , 09:48 — REGNUM Резкий краткосрочный отток капитала из Российской Федерации спровоцировал ослабление курса российской валюты на финансовом рынке. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости.

По его мнению, тенденция на повышение курса развернется в обратную сторону, как только отток капитала прекратится.

При этом Орешкин добавил, что равновесный курс рубля находится на отметке порядка 50 рублей за $1 с учетом текущей цены на черное золото в $78 за баррель и отсутствия покупок валюты для Минфина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 11 по 13 сентября 2018 г. во Владивостоке.

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