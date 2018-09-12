Среда, 12 Сентября 2018 года
10:15:49 МСК

Генпрокурор Украины собрался стать депутатом Верховной рады

Политика

Луценко ведет переговоры об этом с мэром Киева

Генпрокурор Украины собрался стать депутатом Верховной рады
Иллюстрация: Gallica.bnf.fr
«Мальбрук в поход собрался»

Киев, 12 сентября 2018, 09:46 — REGNUM  Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко станет после окончания работы политиком. Об этом генпрокурор заявил сам, сообщает 12 сентября «Страна.ua».

По словам Луценко, он намерен участвовать в парламентских выборах после выборов президентских. Генпрокурор уточнил, что будет участвовать в политике вне зависимости от того, кто станет следующим президентом Украины. Луценко добавил, что он ведет переговоры с мэром Киева Виталием Кличко о парламентской компании.

«Мы ведем об этом очень хорошие разговоры. Но не только с ним», — отметил Луценко.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Парламентские выборы пройдут в том же году 27 октября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить