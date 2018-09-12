Экс-кандидат в губернаторы Ивановской области усомнился в итогах выборов

Иваново, , 09:46 — REGNUM Бывший кандидат в губернаторы Ивановской области от КПРФ Сергей Нациевский заявил, что не верит в результат выборов главы региона, состоявшихся 9 сентября. Обращение Нациевского размещено на сайте регионального отделения партии.

«Я не верю этим 65 с лишним процентам «в поддержку» кандидата Воскресенского. Тем более что официальный процент проголосовавших за выдвинувшую его «Единую Россию» — практически в два раза ниже его результата. В то же время я очень рад успеху моих товарищей — кандидатов от КПРФ на выборах в Ивановскую областную думу, и от всей души поздравляю их с заслуженной победой», — говорится в заявлении Нациевского.

Как сообщало ИА REGNUM, победителем выборов признан кандидат от «Единой России» врио губернатора Станислав Воскресенский, за которого проголосовали 65,72%. Сергей Нациевский от ЛДПР набрал 11,9%, заняв второе место. Дмитрий Шелякин от ЛДПР получил 9,45%, Александр Орехов (Коммунистическая партия Коммунисты России) набрал 5,16%, Павел Попов («Справедливая Россия») — 5,27%. Явка составила 32,9% избирателей. При этом на выборах в Ивановскую облдуму, состоявшихся накануне, «Единая Россия» набрала лишь 34% голосов, потеряв в новом созыве парламента почти треть мест. Накануне, 11 сентября, избирком объявил о признании выборов состоявшимися.

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