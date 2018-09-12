Генсек ООН призывает Россию и Турцию не допустить кровопролития в Идлибе

Нью-Йорк, США, , 09:46 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал гарантов Астанинского процесса — Россию, Турцию и Иран — удвоить усилия для мирного разрешения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает агентство Prensa Latina.

После заседания Совета Безопасности ООН 11 сентября Гутерреш выступил в прессе и заявил, что Россия, Турция и Иран должны приложить все усилия, чтобы спасти жизни людей в Идлибе.

«Я понимаю, что нынешняя ситуация в Идлибе является неустойчивой и что нельзя допускать присутствия террористических групп, но борьба с этим бедствием не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по международному гуманитарному праву», — сказал он.

Конфликт в Сирии должен был разрешен мирным, а не военным путем, подчеркнул он. Москва, Анкара и Тегеран должны держаться вместе в рамках Астанинского процесса, чтобы достичь решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в статье Wall Street Journal вышла статья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которой он призывает страны Запада остановить наступление сирийских правительственных войск на Идлиб.

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