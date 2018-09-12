Индонезия и Вьетнам договорились укреплять торговые и инвестиционные связи

Ханой, , 09:44 — REGNUM Индонезия и Вьетнам договорились активизировать сотрудничество в различных областях, включая торговлю, инвестиции, искоренение незаконного рыболовства, а также завершить обсуждения по проблеме исключительной экономической зоны (ИЭЗ), сообщает Antaranews.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что торговля между двумя странами в последнее время продолжает расти, и их потенциал будет по-прежнему изучаться и развиваться.

«За последние три года двусторонняя торговля имела неплохую тенденцию и составила 6,8 млрд долларов США. Мы хотим в 2020 году достичь 10 млрд долларов», — подчеркнул президент Индонезии на совместной с главой Вьетнама пресс-конференции.

Одним из усилий, предпринимаемых двумя странами, является устранение торговых барьеров, включая экспорт индонезийской автомобильной продукции.

Глава Индонезии также выразил желание индонезийских инвесторов развивать свои инвестиции во Вьетнаме.

В ходе визита Индонезия и Вьетнам согласились совместно работать над искоренением незаконного рыболовного промысла. В этой области стороны подписали совместное коммюнике.

Затем, как президент Джоко Видодо, так и президент Чан Дай Куанг согласились активизировать диалог по проблеме исключительной экономической зоны двух стран.

Джоко Видодо затронул проблему Южно-Китайского моря (ЮКМ). В этой связи Индонезия приветствовала прогресс в переговорном процессе по кодексу поведения сторон в ЮКМ.

«Я приветствую прогресс, достигнутый в ходе переговоров о кодексе поведения сторон, что, безусловно, будет способствовать обеспечению того, чтобы регион стал безопасным, справедливым и мирным», — отметил президент Индонезии.

Индонезия и Вьетнам подписали два меморандума о взаимопонимании, а именно план действий в области стратегического партнерства между странами 2019−2023 годов и Совместное коммюнике о борьбе с незаконным рыболовным промыслом и содействие устойчивому управлению рыбным хозяйством.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо пробудет во Вьетнаме до 13 сентября.