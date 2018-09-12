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Путин предложил создать центр цифрового развития на острове Русский

Политика

С 11 по 13 сентября 2018 г. во Владивостоке проходит ВЭФ

Путин предложил создать центр цифрового развития на острове Русский
Иллюстрация: Fotki.yandex.ru
Строительство моста на остров Русский

Владивосток, 12 сентября 2018, 09:22 — REGNUM  На острове Русский в ближайшем будущем необходимо создать центр цифрового развития. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Предлагаю создать на острове Русский центр цифрового развития «, — сказал глава государства.

По мнению главы государства, кибербезопасность, разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи «больших данных» должны стать основными направлениями центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 по 13 сентября 2018 г. во Владивостоке проходит ВЭФ.

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Восточный экономический форум
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