Южная Корея повторно пригласила Путин посетить страну

Владивосток, , 09:20 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён от имени президента страны Мун Чжэ Ина передал российскому лидеру Владимиру Путину приглашение посетить республику в ближайшее время. Такое заявление Нак Ён сделал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мой президент поручил мне вам передать еще раз приглашение в Корею, — обратился южнокорейский премьер к Путину. — Как можно в скором будущем он хочет увидеть вас там».

Ли Нак Ён отметил, что южнокорейский лидер не смог приехать на форум в связи с важной встречей представителей Севера и Юга на Корейском полуострове.

Напомним, премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён выступит на ВЭФ с докладом о сотрудничестве с Россией и новой политике в отношении КНДР, а также встретится с лидерами России, Монголии и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 13 сентября во Владивостоке проходит четвёртый Восточный экономический форум, в котором принимают участие более 60 стран, гости мероприятия — представители свыше тысячи российских и зарубежных компаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Южной Кореи выступит во Владивостоке на ВЭФ