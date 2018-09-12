Путин назвал новые формы протекционизма вызовом для мировой экономики

Владивосток, , 09:08 — REGNUM Мировая экономика в последнее время все чаще сталкивается с новыми формами протекционизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, «заложниками идеологических подходов» и «сиюминутных политических раскладов» становятся основные принципы торговли.

«Видим в этом серьезный вызов для всей глобальной экономики», — отметил глава государства.

По его словам, для динамичного развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) нужно «сохранить дух экономической свободы, быть пространством деловой инициативы, без санкций, запретов, политической предвзятости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четвёртый Восточный экономический форум, в котором принимают участие более 60 стран, проходит во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

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