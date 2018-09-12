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Украинская армия: мы полностью контролируем ситуацию на Азовском море

Политика

Ранее СНБО принял решение усилить сухопутные войска на азовском направлении ракетным оружием

Киев, 12 сентября 2018, 09:07 — REGNUM  Киев усилил группировку ВСУ на азовском направлении, заявил командующих сухопутными силами ВСУ Сергей Попко, сообщают 12 сентября «Украинские новости».

По его словам, Украина решила усилить свои войска в ответ на «агрессивные действия» России. Попко подчеркнул, что сухопутные войска ВСУ «полностью контролируют» ситуацию на Азовском море, обеспечивают оборону побережья, а также постоянно присутствуют в регионе в виде подразделений авиации, артиллерии и ракетных войск.

Напомним, ранее совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об оснащении украинской армии, расположенной на побережье Азовского моря, системами высокоточного ракетного оружия.

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