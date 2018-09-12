Украинская армия: мы полностью контролируем ситуацию на Азовском море

Киев, , 09:07 — REGNUM Киев усилил группировку ВСУ на азовском направлении, заявил командующих сухопутными силами ВСУ Сергей Попко, сообщают 12 сентября «Украинские новости».

По его словам, Украина решила усилить свои войска в ответ на «агрессивные действия» России. Попко подчеркнул, что сухопутные войска ВСУ «полностью контролируют» ситуацию на Азовском море, обеспечивают оборону побережья, а также постоянно присутствуют в регионе в виде подразделений авиации, артиллерии и ракетных войск.

Напомним, ранее совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об оснащении украинской армии, расположенной на побережье Азовского моря, системами высокоточного ракетного оружия.