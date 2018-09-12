Выборы мэра Тюмени: есть два кандидата

Тюмень, , 09:17 — REGNUM Первое заседание думы Тюмени намечено на 27 сентября. Одним из главных вопросов станет избрание мэра города Тюмени. Новый созыв думы Тюмени будет выбирать единственного главу города из двух кандидатур. От двуглавой системы правления муниципалитетом в Тюмени отказались в 2017 году, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в орготделе парламента столицы Тюменской области.

На сегодня известно о двух кандидатах на пост мэра Тюмени. Это глава администрации города Руслан Кухарук и директор департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков.

Согласно «Уставу муниципального образования городской округ город Тюмень», мэра Тюмени сперва отбирает специальная комиссия, затем за него голосуют депутаты гордумы. Победу одержит тот, кто получит голоса технического большинства: не менее 25 из 36 депутатов думы Тюмени.

Напомним, ранее главу города Тюмени и сити-менеджера выбирали депутаты гордумы Тюмени. Последним мэром Тюмени, которого избирали прямым, всенародным голосованием, был Степан Киричук, сложивший полномочия в 2005 году. Кстати, 9 сентября 2018 года он был избран депутатом городской думы Тюмени.

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