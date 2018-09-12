Европарламент может осудить Венгрию за «нарушение ценностей» содружества

Будапешт, , 09:10 — REGNUM Парламент Европейского союза проведет голосование относительно действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает 12 сентября Al Jazeera.

Политики содружества обвиняют Орбана в наступлении на демократию и нарушении ценностей ЕС, в частности из-за отношения к миграции.

Если парламентарии признают вину премьер-министра, это может повлечь за собой санкции в отношении Венгрии, в частности приостановку права голоса в ЕС.

«Каким бы ни было решение, Венгрия не будет поддаваться этому шантажу, Венгрия будет защищать свои границы, пресекать незаконную миграцию», — подчеркнул Орбан, выступая перед Европейским парламентом.

Напомним, миграционный кризис в ЕС выявил раскол в рамках содружества: многие страны, в частности Венгрия, Австрия, Италия, выступают за ограничение приема беженцев на территорию Евросоюза.

Другие страны, в частности Германия и Франция, наоборот, считают, что мигрантам должно быть позволено пребывать на территории ЕС, однако подобная позиция сталкивается с серьезной оппозицией внутри страны.

Читайте ранее в этом сюжете: «Врачи без границ» заявили о массовой гибели мигрантов у берегов Ливии