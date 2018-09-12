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Европарламент может осудить Венгрию за «нарушение ценностей» содружества

Политика

Причиной критики Будапешта стала его миграционная политика

Европарламент может осудить Венгрию за «нарушение ценностей» содружества
Иван Глазунов. Распни его! (фрагмент)

Будапешт, 12 сентября 2018, 09:10 — REGNUM  Парламент Европейского союза проведет голосование относительно действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает 12 сентября Al Jazeera.

Политики содружества обвиняют Орбана в наступлении на демократию и нарушении ценностей ЕС, в частности из-за отношения к миграции.

Если парламентарии признают вину премьер-министра, это может повлечь за собой санкции в отношении Венгрии, в частности приостановку права голоса в ЕС.

«Каким бы ни было решение, Венгрия не будет поддаваться этому шантажу, Венгрия будет защищать свои границы, пресекать незаконную миграцию», — подчеркнул Орбан, выступая перед Европейским парламентом.

Напомним, миграционный кризис в ЕС выявил раскол в рамках содружества: многие страны, в частности Венгрия, Австрия, Италия, выступают за ограничение приема беженцев на территорию Евросоюза.

Другие страны, в частности Германия и Франция, наоборот, считают, что мигрантам должно быть позволено пребывать на территории ЕС, однако подобная позиция сталкивается с серьезной оппозицией внутри страны.

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