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Путин: России важен и ценен каждый партнер

Политика

Встречи во Владивостоке станут хорошей возможностью для налаживания надежных деловых связей, заявил глава государства

Владивосток, 12 сентября 2018, 09:01 — REGNUM  России важен и ценен каждый деловой партнер, с которым можно выстраивать плодотворное сотрудничество, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании сессии Восточного экономического форума.

По его словам, встречи во Владивостоке станут хорошей возможностью для налаживания надежных деловых связей и плодотворного сотрудничества во всей российских регионах.

«Нам важен и ценен каждый партнёр», — заявил глава государства.

Напомним, с 11 по 13 сентября во Владивостоке проходит четвёртый Восточный экономический форум, в котором принимают участие более 60 стран, гости мероприятия — представители свыше тысячи российских и зарубежных компаний.

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Восточный экономический форум
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