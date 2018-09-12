Вудворд: США предупреждали Россию об ударе по авиабазе в Сирии

Вашингтон, , 08:53 — REGNUM США предупредили Россию о ракетном ударе по авиабазе Военно-воздушных сил Сирии «Шайрат» в 2017 году, рассказал член редакционной коллегии газеты The Washington Post Боб Вудворд в своей книге «Страх. Трамп в Белом доме».

В книге отмечается, что российские военнослужащие якобы находились только в одном здании на территории сирийской авиабазы. Во время обсуждения с президентом США Дональдом Трампом американский министр обороны Джеймс Мэттис предупреждал о том, что необходимо быть максимально осторожным с авиаударами.

Вудворд пишет, что именно поэтому за 15 минут до удара США российским военнослужащим на аэродроме якобы было отправлено предупреждение.

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Напомним, президент США в ночь на 7 апреля отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой, по утверждениям Вашингтона, была осуществлена «химатака» в провинции Идлиб. С кораблей США в Средиземном море по территории базы было выпущено 59 ракет «Томагавк».

Отметим, что Трамп назвал уже ставшую скандальной книгу Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» «клеветой», изображающей его в абсолютно дурном свете. Он также раскритиковал членов Демократической партии страны и пообещал, что сам напишет книгу.

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