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Трамп считал «недостаточным» ракетный удар по Сирии в 2017 году — журналист

Политика

В ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс

Вашингтон, 12 сентября 2018, 08:46 — REGNUM  Придпринятых вооруженными силами США мер, которые в 2017 году нанесли ракетный удар по авиабазе военно-воздушных сил Сирии «Шайрат» в Хомсе, было недостаточно. К такому выводу пришел глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом говорится в книге «Страх. Трамп в Белом доме», которую написал член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд.

Как пишет сотрудник СМИ, уже после удара по Сирии Трамп неоднакратно поднимал данный вопрос во время общения с помощниками в Белом доме. Глава государства подчеркивал, что США должны «делать больше» в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс, с которой, по утверждениям Вашингтона, якобы была осуществлена химатака в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.

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