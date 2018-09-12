Трамп считал «недостаточным» ракетный удар по Сирии в 2017 году — журналист

Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Придпринятых вооруженными силами США мер, которые в 2017 году нанесли ракетный удар по авиабазе военно-воздушных сил Сирии «Шайрат» в Хомсе, было недостаточно. К такому выводу пришел глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом говорится в книге «Страх. Трамп в Белом доме», которую написал член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд.

Как пишет сотрудник СМИ, уже после удара по Сирии Трамп неоднакратно поднимал данный вопрос во время общения с помощниками в Белом доме. Глава государства подчеркивал, что США должны «делать больше» в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс, с которой, по утверждениям Вашингтона, якобы была осуществлена химатака в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Читайте также: Атаки на аэродром «Шайрат» в Сирии: было или не было?