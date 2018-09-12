Афганские боевики готовы ко второму раунду переговоров с США – СМИ

Кабул, , 08:46 — REGNUM Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили 12 сентября о готовности провести второй этап переговоров, сообщает американское агентство Associated Press.

По словам высокопоставленных членов исламистского движения, которые общались с журналистами при условии сохранения анонимности, встреча между ними и специальным посланником США в регион Элис Уэлс состоялась в июле.

На ней стороны обсудили сроки проведения следующей, которая могла бы состояться в сентябре и быть посвящена обмену пленными, построению уверенности, а также поиску пути к тому, чтобы переговоры начали носить более официальный и открытый характер.

Источник агентства отметил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишь ждет шага со стороны Вашингтон для начала второго раунда переговоров.

В свою очередь, в США отказались как подтверждать, так и опровергать заявления радикалов.