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Афганские боевики готовы ко второму раунду переговоров с США – СМИ

Политика

Они лишь ждут первого шага от Вашингтона

Кабул, 12 сентября 2018, 08:46 — REGNUM  Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили 12 сентября о готовности провести второй этап переговоров, сообщает американское агентство Associated Press.

По словам высокопоставленных членов исламистского движения, которые общались с журналистами при условии сохранения анонимности, встреча между ними и специальным посланником США в регион Элис Уэлс состоялась в июле.

На ней стороны обсудили сроки проведения следующей, которая могла бы состояться в сентябре и быть посвящена обмену пленными, построению уверенности, а также поиску пути к тому, чтобы переговоры начали носить более официальный и открытый характер.

Источник агентства отметил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишь ждет шага со стороны Вашингтон для начала второго раунда переговоров.

В свою очередь, в США отказались как подтверждать, так и опровергать заявления радикалов.

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