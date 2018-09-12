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Мантуров: США вряд ли ограничат свои поставки в РФ новыми санкциями

Политика

США закупают у России то, что им выгодно, и заинтересованы в поставках своей продукции

Владивосток, 12 сентября 2018, 08:42 — REGNUM  Ограничение поставок американской продукции в Россию на фоне «дела Скрипалей» невыгодно для США и маловероятно. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме в Приморье.

Министр отметил, что не верит в принятие американскими коллегами экономически неоправданных решений. США закупают у России то, что им выгодно, и заинтересованы в поставках своей продукции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа США ввели против России очередные санкции. На этот раз поводом стали обвинения в адрес Москвы о причастности к отравлению в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Россия отвергает обвинения, тщетно предлагая Великобритании совместное расследование инцидента.

В ноябре США могут наложить на Россию новые санкции. Ожидается, что второй пакет будет более жестким, он коснется кредитования российских компаний, а также экспорта и импорта товаров.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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