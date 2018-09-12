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Министр здравоохранения Испании подала в отставку

Политика

Кармен Монтон уличили в плагиате при написании магистерской работы и прогулах во время учебы

Мадрид, 12 сентября 2018, 08:47 — REGNUM  Министр здравоохранения Испании Кармен Монтон подала в отставку вечером 11 сентября, пишет газета El País.

Причиной отставки стало расследование, выявившее плагиат и ошибки в магистерской работе Монтон, а также отсутствие на занятиях во время ее учебы в Университете короля Хуана Карлоса в Мадриде, породившее сомнения в ее профпригодности. Место Монтон займет Мария Луиза Карседо, до этого момента курировавшая сферу борьбы с детской бедностью.

Монтон стала вторым министром правительства Педро Санчеса, отказавшимся от своего поста после принесения присяги 7 июня. Эта отставка провоцирует кризис правительства, которое и без того обладало наименьшей поддержкой парламента в недавней демократической истории, отмечает издание.

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Политическая жизнь Испании
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