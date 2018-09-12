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Закарпатская область и Польша установят добрососедские отношения

Политика

Праздничные дни пройдут на территории Закарпатской области и Подкарпатского воеводства

Киев, 12 сентября 2018, 08:37 — REGNUM  В Закарпатской области пройдут дни добрососедства Украины и Польши, сообщает 12 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, дни добрососедства пройдут 14−15 сентября на польско-украинской границе в Закарпатской области и Подкарпатском воеводстве. В праздничном мероприятии примут участие областные власти, представители дипломатических ведомств и пограничных служб. 14 сентября украинская сторона будет участвовать в мероприятиях в Польше, а 15 сентября — польские гости приедут на Украину.

Отмечается, что цель мероприятий — установление более тесных связей между регионами.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на Украине катастрофическая ситуация с миграцией населения — ежегодно из страны выезжают около 1 млн жителей.

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Украина и Польша
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