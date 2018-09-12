Закарпатская область и Польша установят добрососедские отношения

Киев, , 08:37 — REGNUM В Закарпатской области пройдут дни добрососедства Украины и Польши, сообщает 12 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, дни добрососедства пройдут 14−15 сентября на польско-украинской границе в Закарпатской области и Подкарпатском воеводстве. В праздничном мероприятии примут участие областные власти, представители дипломатических ведомств и пограничных служб. 14 сентября украинская сторона будет участвовать в мероприятиях в Польше, а 15 сентября — польские гости приедут на Украину.

Отмечается, что цель мероприятий — установление более тесных связей между регионами.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на Украине катастрофическая ситуация с миграцией населения — ежегодно из страны выезжают около 1 млн жителей.