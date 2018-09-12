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Индонезийская община с энтузиазмом приветствовала Джоко Видодо во Вьетнаме

Политика

Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с первой леди Ирианой Джоко Видодо прибыл в Ханой 11 сентября

Индонезийская община с энтузиазмом приветствовала Джоко Видодо во Вьетнаме
Иллюстрация: Indonesia.go.id
Джоко Видодо

Ханой, 12 сентября 2018, 09:25 — REGNUM  Индонезийская диаспора, которая живет во Вьетнаме, приветствовала прибытие президента Джоко Видодо, сообщает Antaranews.

Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с первой леди Ирианой Джоко Видодо прибыл в Международный аэропорт Ной Бай, Ханой, Вьетнам, во вторник, 11 сентября 2018 года, в 2:55 по местному времени.

Издание отмечает, что индонезийская община с огромным энтузиазмом приветствовала президента. Надев красный футболки с картой Индонезии и надписью на вьетнамском языке «добро пожаловать в Ханой, президент Джоко Видодо».

Государственная церемония приветствия президента Индонезии завершилась официальным ужином с главой Вьетнама Чан Дай Куангом.

Джоко Видодо также планирует посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в АСЕАН, который пройдет в Национальном конгресс-центре Ханой в среду, 12 сентября 2018 года.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо пробудет во Вьетнаме с 11 по 13 сентября.

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Внешняя политика Индонезии
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