Индонезийская община с энтузиазмом приветствовала Джоко Видодо во Вьетнаме

Ханой, , 09:25 — REGNUM Индонезийская диаспора, которая живет во Вьетнаме, приветствовала прибытие президента Джоко Видодо, сообщает Antaranews.

Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с первой леди Ирианой Джоко Видодо прибыл в Международный аэропорт Ной Бай, Ханой, Вьетнам, во вторник, 11 сентября 2018 года, в 2:55 по местному времени.

Издание отмечает, что индонезийская община с огромным энтузиазмом приветствовала президента. Надев красный футболки с картой Индонезии и надписью на вьетнамском языке «добро пожаловать в Ханой, президент Джоко Видодо».

Государственная церемония приветствия президента Индонезии завершилась официальным ужином с главой Вьетнама Чан Дай Куангом.

Джоко Видодо также планирует посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в АСЕАН, который пройдет в Национальном конгресс-центре Ханой в среду, 12 сентября 2018 года.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо пробудет во Вьетнаме с 11 по 13 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Вьетнам обсудят границы исключительной экономической зоны