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В Узбекистан прибыла делегация госдепа США

Политика

Стороны намерены обсудить перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционных сферах

Ташкент, 12 сентября 2018, 08:27 — REGNUM  Делегация государственного департамента Соединенных Штатов прибыла в столицу Узбекистана Ташкент, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел республики.

По данным ведомства, американскую делегацию возглавляет первый заместитель помощника госсекретаря по вопросам экономики и бизнеса Брайн Макфитерс.

В ходе визита стороны намерены обсудить перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционных сферах.

Напомним, ранее в Узбекистане открылась американская неправительственная организация American Councils for International Education. По словам представителя госдепа Хезер Науэрт, это демонстрирует усиление стратегического партнерства между странами.

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