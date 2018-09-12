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Сингапур: соглашение о свободной торговле может быть подписано в этом году

Политика

Тем не менее уверенности в этом нет

Сингапур: соглашение о свободной торговле может быть подписано в этом году
Чжан Хуннян. Китай. Великий Шелковый путь

Сингапур, 12 сентября 2018, 08:26 — REGNUM  Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун заявил 12 сентября, что он не уверен, что соглашение о свободной торговле, включающее в себя Китай, будет заключено к концу нынешнего года, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на Международном экономическом форуме в Ханое.

«Мы надеемся добиться существенного прогресса в заключении ВРЭП до конца нынешнего года, но уверенности в этом нет», — отметил он, имея в виду Всестороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП).

Напомним, среди стран, стремящихся заключить соглашение по ВРЭП, десять государств — членов АСЕАН, это Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, а также шесть государств, с которыми у АСЕАН уже подписаны соглашения о свободной торговле, — Австралия, Индия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония.

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Международная торговля
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