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Известный музыкант призвал США прекратить финансирование Уганды

Политика

По мнению артиста и политика, Кампала использует средства для угнетения собственных граждан

Кампала, 12 сентября 2018, 08:22 — REGNUM  Известный музыкант и член угандийского парламента Роберт Кьягулани призвал США прекратить военную поддержку Уганды, сообщает 12 сентября Al Jazeera.

По мнению артиста, проходящего лечение в США после тюремного заключения на своей родине, Уганда использует военную поддержку со стороны Соединенных Штатов для того, чтобы душить инакомыслие.

Напомним, конгресс США выделяет Уганде $800 млн на военные нужды. Кьяулани, обвиненный властями Уганды в нападение на президентский кортеж, призвал Вашингтон приостановить финансирование Кампалы.

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