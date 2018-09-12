Известный музыкант призвал США прекратить финансирование Уганды

Кампала, , 08:22 — REGNUM Известный музыкант и член угандийского парламента Роберт Кьягулани призвал США прекратить военную поддержку Уганды, сообщает 12 сентября Al Jazeera.

По мнению артиста, проходящего лечение в США после тюремного заключения на своей родине, Уганда использует военную поддержку со стороны Соединенных Штатов для того, чтобы душить инакомыслие.

Напомним, конгресс США выделяет Уганде $800 млн на военные нужды. Кьяулани, обвиненный властями Уганды в нападение на президентский кортеж, призвал Вашингтон приостановить финансирование Кампалы.

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