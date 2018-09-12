Кандидат Жаир Болсонару становится лидером опросов бразильских избирателей

Бразилиа, , 08:11 — REGNUM Кандидат в президенты Бразилии от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару выходит на первое место в опросах избирателей после исключения Луиса Инасиу Лулы да Силвы из президентской гонки, сообщает агентство Agência Brasil.

11 сентября Бразильский институт общественного мнения и статистики Ibope опубликовал данные опроса, проводившегося в период с 8 по 10 сентября. За Жаира Болсонару готовы проголосовать 26% избирателей. Второе место занял кандидат от Демократической рабочей партии Жиро Гомеш с 11%, далее с 9% расположились Марина Сильва (партия «Сеть устойчивого развития») и Жералду Алкмин (Бразильская социал-демократическая партия). Фернандо Аддада выбрали 8% избирателей. В опросе приняли участие 2002 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября регистрация кандидата от Партии трудящихся и левой коалиции «Счастливый народ» Лулы да Силвы была отменена судом. 11 сентября Лула объявил о передаче своих полномочий Фернандо Аддаду. Данный опрос Ibope проводился до этого объявления и спустя два дня после покушения на жизнь Жаира Болсонару. В опросе Ibope 1−3 сентября Болсонару получил 22% голосов.

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