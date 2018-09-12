Профессор МГИМО раскрыл приватные откровения Кондолизы Райс

Москва, , 08:10 — REGNUM Профессор МГИМО Андраник Мигранян рассказал об откровениях бывшего американского госсекретаря Кондолизы Райс, сделанных 18 лет назад в Москве. Он выступил 11 сентября в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Почему в Соединенных Штатах к властям нет доверия? Как говорил лорд Эктон — любая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. В 2000 году маленькая группа людей встречается здесь в Москве с Кондолизой Райс. Райс тогда, во время избирательной кампании, советница Буша-младшего, потом советник по национальной безопасности, потом госсекретарь. И она нам говорит… Я никогда еще, ни от одного американца в такой открытой форме — без демагогии, без лицемерия, без ханжества — не слышал таких прямых слов. Послушайте: «Наша внешняя политика будет направлена на одностороннее доминирование в мире. Мы слишком сильны, чтобы с кем-либо считаться и чьи бы то ни было интересы учитывать. И поэтому мы будем игнорировать ООН, особенно Совет безопасности, потому что это наследие после Второй мировой войны, когда бы определенный баланс». И мне кажется администрации США почувствовали, что они могут сделать все, минуя международное право, институты, которые обеспечивали безопасность и стабильность в мире. Вот почему если баланс не восстановится и американцы не споткнутся очень серьезно, это поведение будет продолжаться», — рассказал Мигранян.

Из-за такой политики, по мнению Миграняна, Вашингтон и имеет сейчас проблемы в мире. Вторая причина — деятельность спецслужб, доверие к которым также сильно дискредитировано.

Темой программы стала ситуация в Идлибе, где, по данным российских дипломатов, провокаторы снимали фальшивый фильм о химической атаке.