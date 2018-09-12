Бывший евродепутат не понимает, почему США оккупировали Сирию

Москва, , 08:08 — REGNUM Итальянский журналист, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза заявил, что не понимает, на каком основании США и другие страны Запада находятся в Сирии. Он выступил 11 сентября в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Кто-то должен мне объяснить: почему США оккупируют часть Сирии? У них нет никакого юридического статуса, чтобы они находились там. Абсолютно никакого. Разница огромная — Россия там, потому что ее пригласили официальные власти Дамаска. Ни Америка, ни Великобритания, ни Франция не имеют никакого юридического права находиться на территории Сирии», — уверен Кьеза.

Журналист считает, что ситуация в Сирии без России была бы иная, однако политическому долголетию Башар Асад обязан не только РФ, но и внутреннему консенсусу, которого достиг сам.

«Если не было бы России, сегодня имели халифат. Если бы Россия не сделала такую интервенцию, Асад был разгромлен, не смог бы удержаться. Он правит много лет, несмотря на то, что коалиция Запада нападает на него — это гигантская операция, которую маленькая страна держит. Значит, у него есть широкий консенсус, иначе не может быть», — подчеркнул бывший евродепутат.

«Белые каски» кто оплачивает? Откуда деньги? Британские, конечно, мы знаем. Но опять же, спецслужбы Великобритании на это работают или не только они?», — продолжил Кьеза.

По его мнению, в ситуации с инсценировкой химатаки России следует реагировать «как надо». Иначе «будет ухудшение, драматическое ухудшение ситуации в Сирии».

Напомним, в российском центре примирения сторон, а затем дипломаты в ООН заявили о провокации в Идлибе. По этим данным, в оккупированной террористами сирийской провинции снимается постановочный фильм о несуществующей химической атаке.