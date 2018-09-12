Франция планирует создать 1200 дополнительных мест для мигрантов

Париж, , 08:08 — REGNUM Франция создаст к концу сентября 1200 дополнительных мест для мигрантов в Иль-де-Франс, чтобы избежать реконструкции лагерей беженцев, сообщает Europe1.

«Благодаря этой мере Иль-де-Франс сможет в общей сложности разместить 9131 мигранта», — заявил Антуан Труссард, заместитель начальника кабинета в префектуре региона.

«Идея состоит в том, чтобы предложить достойное жилье мигрантам», — добавил он, напомнив, что «от 350 до 400 человек в неделю берет на себя Париж».

Лагеря являются первым звеном в комплексной цепочки приема мигрантов, затем они попадают в ситуационные центры, где остаются в среднем одиннадцать дней. После этого они классифицируются в соответствии с их правом пребывания (просители убежища, беженцы и т. д.). В Иль-де-Франс есть пять подобных центров.

В июле Франция приняла 1 663 мигранта, а в августе — 1797.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центрах приема беженцев во Франции не хватает мест. По данным французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства, около 100 тыс. заявлений были поданы о предоставлении убежища в 2017 году.

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