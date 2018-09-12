США не услышат аргументы России по провокации с химоружием в Сирии

Москва, , 08:05 — REGNUM Доводы России по инсценировке химической атаки в Сирии не будут услышаны Соединенными Штатами из-за устоявшихся взглядов на ситуацию. К таким выводам 11 сентября пришли участники программы «Большая игра» на «Первом канале».

В студии обсуждалась провокация в Идлибе, о которой сначала сообщили в российском центре примирения сторон, а затем дипломаты в ООН. По этим данным, в оккупированной террористами сирийской провинции снимается постановочный фильм о якобы организованной армией химической атаке.

«Никакого мотива использования химического оружия у Асада нет», — заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян. Эксперт пояснил, что Сирия выигрывает войну, и чтобы зачистить оставшуюся территорию, Идлиб, оно не требуется.

Почему в США отвергают очевидную версию, спросили у исполнительного директора Центра национальных интересов в Вашингтоне Пола Сандерса. Он вышел в эфир по видеосвязи.

«Я думаю, есть целый ряд причин. Во-первых, и в администрации, и в конгрессе были брифинги с разведданными, во-вторых, я бы сказал, никто не доверяет президенту Асаду, все видели брутальность, которую он использовал, включая до этого конфликта. И все помнят его отца (Хафеза Асада, — прим. ИА REGNUM ) и брутальность его, когда он руководил Сирией. Третье. Очень малое количество людей в США воспринимают российскую перспективу по данной ситуации достойной внимания из-за потери доверия в российско-американских взаимоотношениях. И последнее. Химическое оружие является оружием, которое намерено вдохновлять террор. Да, Асад, может быть, выигрывает, но он еще не выиграл. Естественно, ему необходимо поразить оставшуюся оппозицию. Он должен обладать способностью управлять Сирией после любой победы, которой он сможет достичь. И я полагаю, что использование оружия террора, подобного химическому оружию, полностью согласуется с тем, как Асад руководил Сирией до сегодняшнего дня. Я полагаю, что так американцы рассматривают ситуацию сейчас. Моя личная точка зрения заключается в том, что обе стороны используют химическое оружие, и у обеих сторон есть на это причины. Естественно, я также вижу мотивы и у Асада», — заявил Сандерс.

«Американское сознание, безусловно, очень стереотипно, — прокомментировал политолог, депутат Госдумы Вячеслав Никонов. — Если есть стереотип диктатора, то он должен применять химическое оружие. На самом деле довод только такой. Если Асад диктатор, он нехороший человек, значит, химическое оружие может применить только он. Более того, это как раз инстинкт диктатора применять химическое оружие. Это американские аргументы, которые становятся частью общественного сознания. Если ты думаешь как-то иначе, тебя уже считают не вполне умственно полноценным».