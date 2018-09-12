Россия продолжает согласование концепции «девяти мостов» Мун Чжэ Ина

Владивосток, , 07:59 — REGNUM Российская сторона продолжает согласование инициатив «девяти мостов», ранее предложенных главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой южнокорейского правительства Ли Нак Ёном в рамках Восточного экономического форума.

Российский президент анонсировал согласование перечня конкретных проектов в рамках концепции «девяти мостов». Он также поблагодарил южнокорейскую делегацию за внимание к форуму в Приморье и напомнил, что Москва и Сеул традиционно уделяют внимание торгово-экономическим отношениям.

Премьер-министр Южной Кореи поблагодарил президента РФ за активную поддержку усилий Сеула в установлении мира на Корейском полуострове и денуклеаризации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мун Чжэ Ин предложил России навести «девять мостов» сотрудничества в энергетической и транспортной областях. Речь шла о газе, железнодорожных перевозках, Северном морском пути, а также судостроении, рыболовстве, сельском хозяйстве и других сферах экономики.

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