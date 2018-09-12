Угрозы Болтона в адрес МУС возмутили союзников и противников США – Politico

Гаага, Нидерланды, , 07:54 — REGNUM После того как советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с угрозами санкций и уголовного преследования в адрес Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, внешнеполитические ведомства Франции и Германии, а также ряда других стран выразили свою поддержку этому органу, пишет Хесус Родригес в статье для американского издания Politico.

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«Создание МУС, который бы привлекал к ответственности тех, кто причастен к наиболее серьезным преступлениям, стало важным шагом в борьбе против безнаказанности — того, чему мы, вместе с США, привержены всеми силами», — подчеркнула Агнес фон дер Мюль, пресс-секретаря министерства иностранных дел Франции.

«У суда должна быть возможность действовать и исполнять свои исключительные права беспрепятственно, независимо и объективно», — добавила она.

С подобным заявлением выступил и МИД ФРГ, отметив в сообщении в Twitter, что ведомство нацелено на работу с МУС, «особенно, когда учреждение становится объектом нападок».

Не только давние союзники США обратили внимание на угрозы члена администрации США — не преминули выступить с жесткой реакцией и некоторые противники Вашингтона. Так, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на то, что «хамство бесконтрольного американского режима не знает границ».

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«Когда уже международное сообщество скажет «довольно» и заставит США вести себя как подобает нормальному государству?» — добавил иранский дипломат.

В свою очередь, посольство России в Канаде также обвинило Вашингтон в запугивании международной структуры, подчеркнув, что другие страны, в частности, Канада, «не посмеют» осудить администрацию США.

Напомним, в конце 2016 года в прокуратуре Международного уголовного суда (МУС) заявили о начале расследования случаев совершения американскими военнослужащими военных преступлений в Афганистане. По данным западных СМИ, военные США применяли пытки и жестокое отношение к пленным гражданам Афганистана.