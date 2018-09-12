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Шойгу прибыл в Забайкалье на учения «Восток-2018»

Политика

Министр обороны РФ проинспектирует действия военных штабов

Чита, 12 сентября 2018, 07:53 — REGNUM  Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Забайкальский край в район проведения военных учений «Восток-2018», сообщили 12 сентября в пресс-службе оборонного ведомства.

Отмечается, что Шойгу проинспектирует действия военных штабов на одном из полигонов и заслушает доклады руководящего состава Восточного и Центрального военных округов, а также командующих различными родами войск о ходе учений.

Напомним, что Россия с 11 по 17 сентября проводит самые масштабные за последние 30 лет военные учения «Восток-2018». В маневрах задействовано несколько полигонов, 300 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, а также до 80 кораблей и судов обеспечения, около 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин.

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Военные учения
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