Дар от президента Монголии, встреча с делегацией Индии: Минниханов на ВЭФ

Казань, , 07:51 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, проходящего с 11 по 13 сентября 2018 года, встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулга, от которого получив в дар картину, а также пообщался с министром торговли и промышленности Индии Сурешем Прабху, возглавляющим делегацию своей страны, и принял участие во встрече с молодыми дипломатами Азиатско-Тихоокеанского региона. О своей работе в рамках ВЭФ глава региона сообщил на своей официальной странице в инстаграмм.

По информации пресс-службы главы республики, в планах делегации Татарии — встреча с представителями корейской компании «Лотте», японскими компаниями «Йокогава электрик» и «Хитачи». Помимо этого, Рустам Минниханов встретится с главами китайских провинций Сычуань, Чжэцзян и Шаньдун, ожидается подписание соглашений о сотрудничестве с двумя из них. Среди документов, которые также планируется подписать на полях ВЭФ, — соглашение Татарии с компанией «Мегафон» о партнёрстве в рамках WorldSkills, который пройдёт в Казани в 2019 году.

Напомним, в конце августа 2018 года в одном из своих выступлений Рустам Минниханов говорил о возможном подписании на ВЭФ соглашения о создании нового совместного предприятия между ПАО «КамАЗ» и китайскими партнерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участие делегации региона в ВЭФ оценили в сумму свыше 21,2 млн рублей. По результатом торгов контракт подешевел до 20,511 млн рублей. Победителем была признана Инна Шмелева.

Читайте также: Красная икра, семь встреч Минниханова: участие в ВЭФ оценили в 21 млн