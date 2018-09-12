Среда, 12 Сентября 2018 года
08:31:34 МСК

Дар от президента Монголии, встреча с делегацией Индии: Минниханов на ВЭФ

Политика

Подробности работы главы Татарии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

2
Дар от президента Монголии, встреча с делегацией Индии: Минниханов на ВЭФ
Иллюстрация: Https://www.instagram.com/rusminnikhanov/
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга дарит картину главе Татарии Рустаму Минниханову

Казань, 12 сентября 2018, 07:51 — REGNUM  Глава Татарии Рустам Минниханов на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, проходящего с 11 по 13 сентября 2018 года, встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулга, от которого получив в дар картину, а также пообщался с министром торговли и промышленности Индии Сурешем Прабху, возглавляющим делегацию своей страны, и принял участие во встрече с молодыми дипломатами Азиатско-Тихоокеанского региона. О своей работе в рамках ВЭФ глава региона сообщил на своей официальной странице в инстаграмм.

По информации пресс-службы главы республики, в планах делегации Татарии — встреча с представителями корейской компании «Лотте», японскими компаниями «Йокогава электрик» и «Хитачи». Помимо этого, Рустам Минниханов встретится с главами китайских провинций Сычуань, Чжэцзян и Шаньдун, ожидается подписание соглашений о сотрудничестве с двумя из них. Среди документов, которые также планируется подписать на полях ВЭФ, — соглашение Татарии с компанией «Мегафон» о партнёрстве в рамках WorldSkills, который пройдёт в Казани в 2019 году.

2
Восточный экономический форум — 2018 (ВЭФ)
Иллюстрация: Forumvostok.ru
Восточный экономический форум — 2018 (ВЭФ)

Напомним, в конце августа 2018 года в одном из своих выступлений Рустам Минниханов говорил о возможном подписании на ВЭФ соглашения о создании нового совместного предприятия между ПАО «КамАЗ» и китайскими партнерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участие делегации региона в ВЭФ оценили в сумму свыше 21,2 млн рублей. По результатом торгов контракт подешевел до 20,511 млн рублей. Победителем была признана Инна Шмелева.

Читайте также: Красная икра, семь встреч Минниханова: участие в ВЭФ оценили в 21 млн

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Восточный экономический форум
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить