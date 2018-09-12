Выборы в Бразилии: медики сообщили о состоянии здоровья Жаира Болсонару

Сан-Паулу, Бразилия, , 07:45 — REGNUM Кандидат в президенты Бразилии от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару остается в госпитале в отделении интенсивной терапии, сообщает агентство Agência Brasil 11 сентября.

Хирурги удалили пациенту назогастральный зонд, и теперь он сможет питаться самостоятельно. Внутривенное питание также продолжится. По словам врачей, Болсонару не страдает лихорадкой, признаков инфекций нет. Вскоре ему предстоит операция по восстановлению кишечного тракта.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты был ранен ножом в живот 6 сентября во время предвыборного мероприятия в штате Минас-Жерайс. В местной больнице ему была оказана помощь и проведена операция, а затем по настоянию семьи Болсонару был переведен в Сан-Паулу.

Напомним, согласно опросам избирателей, Жаир Болсонару занимал второе место по популярности среди всех кандидатов. После исключения Луиса Инасиу Лулы да Силвы из предвыборной гонки он вышел на первое место с 26% потенциальных голосов. Выборы в Бразилии пройдут в октябре.

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