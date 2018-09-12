Второй тур выборов губернатора в Хабаровском крае назначен на 23 сентября

Хабаровск, , 07:49 — REGNUM Избирательная комиссия официально назначила второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае — он состоится в воскресенье, 23 сентября. Агитационный период во втором туре губернаторских выборов официально начинается с четверга, 13 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В МФЦ, на портале госуслуг начнётся приём заявлений от граждан, которые выразят желание проголосовать по месту пребывания, поскольку будут находиться в отъезде, вне места постоянной регистрации. Центризбирком также принял решение, что заявления, ранее написанные гражданами, тоже имеют силу.

Как сообщало ИА REGNUM, избиратели Хабаровского края не смогли выбрать себе губернатора в первом туре голосования 9 сентября 2018 года. Лидером гонки стал депутат Госдумы РФ Вячеслав Фургал (ЛДПР), набравший 35,81% голосов, второй результат у действующего губернатора Вячеслава Шпорта — 35,62% голосов. Поскольку ни один из лидеров гонки не набрал положенных 50% голосов, назначен второй тур выборов. Явка на выборах 9 сентября 2018 года составила 31,85%. В этот же день граждане выбирали мэра дальневосточной столицы Хабаровска. Победил на выборах единоросс Сергей Кравчук с результатом 39,97%. Вторым к финишу пришел коммунист Максим Кукушкин — 23,85%.