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Тегеран: Багдад и Эрбиль должны выдать иранских сепаратистов

Политика

Или изгнать их со своей территории

Тегеран, 12 сентября 2018, 07:44 — REGNUM  Глава вооруженных сил Ирана Мохаммед Бакери призвал власти Ирака и Иракского Курдистана выдать членов курдских оппозиционных партий, сообщает 12 сентября Kurdistan.ru.

Требование было выдвинуто спустя несколько дней после атаки вооруженных сил Ирана по штаб-квартирам иранских курдских политических партий в Ираке.

«Власти Ирака и курдской автономии не должны допускать деятельность иранских сепартистских группировок на своей территории. Если они не могут их выдать, то они должны их изгнать», — подчеркнул Бакери.

Напомним, 9 сентября противоречия между иранскими курдами и Тегераном обострились, что было вызвано казнью трех курдских активистов, а также артиллерийским обстрелом курдских политических партий в Ираке, в результате чего погибли 16 человек.

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