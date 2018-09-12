Среда, 12 Сентября 2018 года
08:34:18 МСК

Лавров рассказал об «отравленных» отношениях США и России

Политика

В такой ситуации нельзя рассчитывать на долгосрочный успех, считает глава МИД РФ

Лавров рассказал об «отравленных» отношениях США и России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп.

Владивосток, 12 сентября 2018, 07:34 — REGNUM  В настоящее время отношения России и США отравлены. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме молодых дипломатов в рамках Восточного экономического форума в Приморье.

Российско-американские отношения «наиболее отравлены в это время», отметил министр. По его словам, Вашингтон взял за правило объявлять меры принудительного воздействия, «когда чуть что не так».

Читайте также: Лавров поделился понравившимся мемом про «отравителей Скрипалей»

В такой ситуации нельзя рассчитывать на долгосрочный успех, добавил глава МИД РФ. Вместе с тем Лавров выразил надежду, что США всё же поймут — с угрозами, подобными терроризму, нужно бороться сообща, а не пытаться переиграть друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД рассказал, почему напряженность в отношениях России и США нарастает. Вашингтон инициирует продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ, отметил Лавров.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров рассказал, почему нарастает напряженность между РФ и США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить