Лавров рассказал об «отравленных» отношениях США и России

Владивосток, , 07:34 — REGNUM В настоящее время отношения России и США отравлены. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме молодых дипломатов в рамках Восточного экономического форума в Приморье.

Российско-американские отношения «наиболее отравлены в это время», отметил министр. По его словам, Вашингтон взял за правило объявлять меры принудительного воздействия, «когда чуть что не так».

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В такой ситуации нельзя рассчитывать на долгосрочный успех, добавил глава МИД РФ. Вместе с тем Лавров выразил надежду, что США всё же поймут — с угрозами, подобными терроризму, нужно бороться сообща, а не пытаться переиграть друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД рассказал, почему напряженность в отношениях России и США нарастает. Вашингтон инициирует продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ, отметил Лавров.

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