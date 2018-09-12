Трамп подпишет указ о введении санкций за вмешательство в выборы — СМИ

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Указ о введении ограничительных мер в отношении иностранных компаний или людей, которые вмешиваются в выборы в США, планирует в ближайшее время подписать глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, документ, ограничивающий применение «кибероружия», может быть подписан уже 12 сентября.

«Администрация (США) стремится установить новую норму в киберпространстве, — сказал один из источников агентства. — Это первый шаг (Вашингтона) в установлении таких границ».

Отметим, что Белый дом отказался комментировать информацию о введении санкций за «вмешательство».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 6 сентября министр внутренней безопаности США Кирстен Нильсен во время своего выступления в Вашингтоне заявила, что представители разведок, подписавшие соглашение Five Eyes, договорились о сотрудничестве с целью предотвращения иностранного «вмешательства в выборы».

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