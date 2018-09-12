Иранские курды призывают собратьев к протесту против Тегерана

Тегеран, , 07:26 — REGNUM Курдские политические партии Ирана призвали собратьев провести акции протеста против нападения Тегерана на Демократическую партию Иранского Курдистана и на Демократическую партию Курдистана Ирана в Ираке, сообщает 12 сентября Kurdistan.ru.

Курдские активисты призвали всех неравнодушных выйти на акции протеста как в Иранском Курдистане, так и перед зданием ООН в курдской автономии Ирака в городе Эрбиль.

Напомним, 9 сентября вооруженные силы Ирана нанесли удары по штаб-квартирам иранских курдских политических партий, расположенным в Ираке. В результате нападения погибли 16 человек, 45 получили ранения.

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