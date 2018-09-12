Телеведущего Норкина вывел из себя украинский эксперт

Москва, , 07:20 — REGNUM Поведение украинского эксперта Павла Жовниренко в студии программы «Место встречи» на телеканале НТВ возмутило ведущего Андрея Норкина. По требованию ведущего гость покинул студию.

Жовниренко, председатель правления украинского Центра стратегических исследований, постоянно перебивал ведущего, не обращая внимания на просьбы замолчать. Затем Норкин попросил отключить украинскому эксперту микрофон, однако гость продолжал говорить.

«Так, выйдите отсюда, пожалуйста. Все, вы меня вывели из себя, — сказал Норкин, указав Жовниренкона выход. — Будьте добры, покиньте студию. Аривидерчи».

Уходя, Жовниренко процитировал строки Пушкина: «Россия вспрянет ото сна». В ответ Норкин назвал его клоуном и посетовал, что не может ударить оппонента, так как тот намного старше.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в эфире программы «Место встречи» произошла массовая драка, начавшаяся потасовкой Норкина с украинским политологом Дмитрием Суворовым. Конфликт произошел из-за обсуждения ситуации в Донбассе.

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