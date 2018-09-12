Украина усилила армейскую группировку в районе Азовского моря

Киев, , 07:18 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили группировку войск в районе Азовского моря, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко на своей странице в Facbook.

По его словам, соответствующее решение Генштаба ВСУ связано с «агрессивными действиями России» в этом регионе. Он также отметил, что были осуществлены «меры по обеспечению полного контроля ситуации» в Приазовье и по «поддержке группировки кораблей и обеспечния надежной обороны морского побережья».

Напомним, 4 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев должен дать России ответ на якобы «провокационные действия» в акватории Азовского моря.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте украинские пограничники задержали в Азовском море российский траулер «Норд» и с тех пор удерживают членов экипажа с российским гражданством. Позже пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Россия задержала более 150 иностранных судов, которые направлялись в украинские порты в Азовском море.

Отметим, что Россия имеет право осматривать суда в рамках договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Договор 2003 года предусматривает, что Азовское море, которое является внутренними водами Украины и РФ, разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами.

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